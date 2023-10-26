Грузия: военно-патриотические организации в тренде

By Euronews

В оборонном кодексе Грузии появился термин "доброволец". Новое юридическое лицо государственной службы будет создано в составе минобороны в январе 2024 года.

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Военные добровольческие организации действуют в Грузии с 2007 года, но в последнее время интерес к волонтерству резко возрос в свете текущих конфликтов в регионе: вторжения России в Украину и недавних войн между Арменией и Азербайджаном.

Паата Гигаури, "Легион Георгия Мазниашвили":

"Мотивация является мощным инструментом среди молодежи и не только среди неё. У нас всегда были претенденты, как в Тбилиси, так и в регионах. Однако обострение кризисных ситуаций - скажем, в Карабахе, и особенно в Украине - повлияло на количество претендентов, и на этот раз у нас есть прирост".

Впервые в оборонном кодексе Грузии появился термин "доброволец". Новое юридическое лицо государственной службы будет создано в составе Минобороны в январе 2024 года. Благодаря этим изменениям добровольческие организации будут подчинены министерству, однако волонтёры не будут иметь статуса госслужащих. Пока нет боевых действий, они будут находиться в резерве

Григол Гиоргадзе, заместитель министра обороны Грузии:

"Они не будут государственными служащими. Их статус определен в специальной статье. Это волонтерская организация, то есть в сфере обороны их статус будет добровольческим, они будут гражданскими лицами. Им будет оказана разносторонняя поддержка: переподготовка, обучение, оснащение. Таким образом, будет более тесное сотрудничество с волонтерскими организациями. Это очень важно с точки зрения укрепления патриотического духа. Основная цель этой реформы - усиление военного резерва".

Сейчас в Грузии около 10 волонтерских организаций; самая крупная из них – "Легион Георгия Мазниашвили", объединяет около 2000 граждан Они активно участвуют в чрезвычайных ситуациях и впредь будут лучше подготовлены на случай войны и кризиса.