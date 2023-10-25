В Херсонской области активизировались бои

By Euronews

Решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность воюющих сторон вести точный и интенсивный артиллерийский огонь - минобороны Великобритании.

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Саша Вакулина, Euronews:

Украина уделяет первостепенное внимание операциям в районе нижнего течения Днепра, создавая небольшие плацдармы на восточном берегу, которые она контролирует с лета. Бои в этом районе активизировались.

Согласно последней сводке министерства обороны Великобритании, Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку с тех пор, как 12 месяцев назад она вывела свои войска с западного берега. Некоторые российские подразделения, ранее находившиеся в этом районе, были переброшены в район Орехова.

Институт изучения войны: Российские военблогеры утверждают, что украинские войска продолжают переправлять небольшие группы личного состава через Днепр на лодках в различных точках. Они также говорят, что украинские силы по-прежнему контролируют часть Крынок и удерживают позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

По данным российских военблогеров, украинские силы перебросили резервы на острова в дельте Днепра и пытаются прорваться к Пойме -10 км юго-восточнее Херсона и Песчановке -14 км восточнее Херсона.

Минобороны России утверждает, что попытки украинских сил захватить позиции на восточном берегу не увенчались успехом.

Минобороны Великобритании отмечает: "Как и в большинстве секторов, решающим фактором почти наверняка станет способность воюющих сторон вести точный и интенсивный артиллерийский огонь. Первоначальные данные позволяют предположить, что Россия сохранила значительный артиллерийский потенциал возле Днепра".