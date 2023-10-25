Майк Джонсон - новый спикер Палаты представителей

51-летний республиканец из Луизианы - активный сторонник Трампа и противник дальнейшей помощи Украине.

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После трех недель безвластия Палата представителей с четвертой попытки избрала нового спикера. Им стал активный соратник Дональда Трампа, конгрессмен от Луизианы Майк Джонсон.

Трамп еще до голосования поддержал кандидатуру Джонсона, заявив, что из него получится "фантастический спикер".

Против Джонсона не проголосовал ни один из его однопартийцев, и он набрал 220 голосов в свою поддержку. Все присутствовавшие демократы отдали свои голоса лидеру меньшинства, Хакиму Джеффрису.

В начале октября Палата представителей вынесла вотум недоверия предыдущему спикеру Кевину Маккарти. После чего на пост спикера не смогли избраться Стив Скэлис и Джим Джордан, а Том Эммер вовсе отказался от голосования.

В мае 2022 года Джонсон голосовал против выделения пакета помощи Украине.