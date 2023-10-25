Парламент РФ одобрил выход из договора о ядерных испытаниях

Верхняя палата парламента РФ единогласно одобрила законопроект о дератификации ДВЗЯИ. Инициатива выйти из договора о запрещении ядерных испытаний принадлежит президенту Путину.

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Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, одобрил выход из договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на фоне войны в Украине и кризиса в отношениях с Западом.

156 сенаторов приняли законопроект единогласно, и теперь дело лишь за подписью президента РФ Владимира Путина. Учитывая тот факт, что он сам стоял за этой инициативой, вопрос фактически решён.

Документ подразумевает восстановление паритета в сфере контроля над ядерными вооружениями. На прошлой неделе он был принят Государственной думой, нижней палатой парламента РФ.