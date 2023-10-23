Суд в Казани арестовал журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву

By Euronews

Суд считает, что Алсу Курмашева должна была добровольно попросить Минюст РФ внести её в список "иностранных агентов". Журналистке грозит пять лет тюрьмы.

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Суд в Казани арестовал журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Она будет находиться в СИЗО как минимум до 5 декабря.

По версии следствия, девушка "собирала сведения в области военно-технической деятельности РФ" и должна была добровольно зарегистрироваться в качестве "иностранного агента", чего не сделала. Теперь ей грозит 5 лет тюрьмы.

Алсу Курмашева — гражданка России и США. Она живет в Праге вместе с мужем и детьми, но в конце мая по семейным обстоятельствам ненадолго приехала в Россию. На вылете из страны её задержали, забрали оба паспорта — и российский, и американский — и оштрафовали за неуведомлении властей о втором гражданстве. С июня по октябрь она ждала возврата документов.

18 октября её задержали снова — теперь по делу о неисполнении обязанностей "иноагента".