By Euronews

Более чем в каждой третьей стране ОЭСР зарегистрирован самый высокий за последние 15 лет уровень миграции. Больше других государств мигрантов привлекают Канада и Великобритания.

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Миграционные потоки в государства Организации экономического сотрудничества и развития в 2022 году достигли рекордного уровня. Число прибывших новых мигрантов (без учета украинских беженцев) превысило 6 миллионов. Об этом говорится в докладе ОЭСР. Речь идет о постоянном типе миграции.

Более чем в каждой третьей стране ОЭСР зарегистрирован самый высокий за последние 15 лет уровень миграции. Больше других государств мигрантов привлекают Канада и Великобритания.

Приток людей идет из охваченной войной Украины. По состоянию на июнь 2023 года в странах ОЭСР насчитывалось около 4,7 миллиона украинцев. Самое большое число беженцев из Украины в абсолютном выражении приняли Германия, Польша и США, то время как Эстония, Чехия и Литва приняли наибольшее число беженцев в процентном отношении к населению.

Количество заявлений о предоставлении убежища в государствах ОЭСР в 2022 году превысило два миллиона. И это также рекорд. В США было подано 730 тысяч соответствующих прошений,что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. В основном, просители убежища - граждане Венесуэлы, Кубы, Афганистана и Никарагуа.

Гражданство в странах ОЭСР, по предварительным данным, получили 2,8 миллиона человек. Авторы доклада отмечают, что с 2021 года по 2022-й уровень занятости мигрантов улучшился во всех государствах ОЭСР, кроме Польши.

Трудовая миграция занимает важное место в политической повестке дня: в одних странах наблюдается дефицит рабочей силы, в других ситуация на рынке труда достаточно напряженная.

Некоторые государства ОЭСР сокращают квоты на переселение. Другие, как , например Австралия и Германия, планируют законодательные изменения для упрощения въезда трудовых мигрантов.