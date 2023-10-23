Война с ХАМАС может продлиться не один месяц - минобороны Израиля

By Euronews

"Пройдет месяц, два месяца, три месяца, и в конце концов, ХАМАС больше не будет", - Йоав Галлан, глава оборонного ведомства Израиля.

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Израиль обещает усилить воздушные удары по сектору Газа и предупреждает палестинцев, все еще находящихся на севере территории, бежать на юг. Обстрелы анклава продолжались и минувшей ночью.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху для Израиля этот конфликт — дело жизни и смерти. Министр обороны Израиля Йоав Галлан заявил, что военная кампания в Газе может занять несколько месяцев, но в конечном итоге ХАМАС больше не будет.

Йоав Галлан, министробороны Израиля:"Пройдет месяц, два месяца, три месяца, и в конце концов ХАМАС больше не будет. Прежде чем ХАМАС столкнется с нашими танками и нашей пехотой, боевики узнают о снарядах нашей авиации".

В ночь на понедельник израильские военные нанесли удары по Ливану. ЦАХАЛ заявляет, что в результате были уничтожены две ячейки Хезболлах". Армия заявляет, что вооруженное формирование собиралось запустить ракеты в сторону населенных пунктов на севере еврейского государства.

Иран предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, если Израиль продолжит свои действия в секторе Газа. Ситуацию в регионе обсудили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Франции и США. Они вновь заявили о поддержке Израиля и его праве на самозащиту, но призвали обеспечить безопасность мирных жителей сектора Газа.

Западные страны также обещали продолжить координацию с партнерами в регионе с тем, чтобы население анклава имело доступ к продовольствию, воде, и медицинской помощи.