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У потерявшей сознание в метро 16-летней иранки диагностировали смерть мозга

Армиту Гараванд без сознания выносят из поезда
Армиту Гараванд без сознания выносят из поезда Авторское право AP Photo/Iranian state television
By Euronews
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По данным правозащитников, девушку избила полиция нравов после того, как она отказалась надеть хиджаб.

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У 16-летней иранской школьницы, которая впала в кому после задержания полицией нравов в тегеранском метро, наступила смерть мозга, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье 1 октября. На видеозаписях с камер наблюдения на одной из станций метро видно, как Армита Гераванд с непокрытой головой заходит в поезд. Через несколько мгновений её выносят на платформу — уже без сознания.

По данным правозащитников, девушку избили в вагоне полицейские после того, как она отказалась надеть хиджаб. Власти Ирана утверждают, что Армита Гераванд потеряла сознание из-за низкого кровяного давления.

Чуть больше года назад, в сентябре 2022-го, после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба погибла 22-летняя Махса Амини. Её смерть вызвала крупнейшие за много лет в Иране массовые протесты, в результате которых погибли более 500 человек.

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