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В секторе Газа погибли свыше 5000 человек

Клубы дыма над сектором Газа
Клубы дыма над сектором Газа Авторское право JACK GUEZ/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
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По данным ООН, более половины жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

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Постоянный поток машин скорой помощи в больницы Газы свидетельствует об интенсивности бомбардировок израильской армии в войне против ХАМАС. 

По данным органов здравоохранения Исламского движения сопротивления (ХАМАС), удары в ответ на самый кровавый теракт в истории Израиля уже привели к гибели более 5000 человек с палестинской стороны, утверждается, что более 2000 из них — дети. Число раненых превысило 15 тысяч. 

Число погибших за последние сутки составило 436 человек, в том числе 182 ребенка. В министерстве заявляют, что большинство жертв  — на юге сектора Газа, куда израильские военные приказали палестинцам эвакуироваться. По оценкам ООН, более половины жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. 

Боевики ХАМАС продолжают ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа, Армия обороны Израиля заявляет о сотнях неудачных пусков, в результате чего ракеты поражают палестинцев. 

В понедельник израильские военные сообщили, что сухопутные войска ночью провели ограниченные рейды в секторе Газа против палестинских боевиков и что авиаудары были нанесены по местам, где собирались боевики для атаки против запланированной наземной операции ЦАХАЛ. Израиль мобилизовал уже 360 тысяч резервистов.

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