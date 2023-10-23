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Украина, Газа, Нагорный Карабах и санкции против РФ: Совет ЕС проводит заседание в Люксембурге

Главы МИД стран ЕС прибывают в Люксембург на заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, 23 октября 2023 года.
Главы МИД стран ЕС прибывают в Люксембург на заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, 23 октября 2023 года. Авторское право FRANCOIS LENOIR/
By Euronews
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В Люксембурге проводится заседание министров иностранных дел стран ЕС. На повестке дня помимо военных действий в Европе и на Ближнем Востоке - проблема обхода антироссийских санкций.

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В Люксембурге в понедельник проходит заседание Совета Евросоюза. Одной из главных тем в повестке дня значится "Российская агрессия против Украины"

Также министры иностранных дел стран-членов ЕС события в Армении и Азербайджане, после того, как Баку военным путём взял под контроль Нагорный Карабах, что привело к исходу десятков тысяч армянских беженцев. 

Ещё один важный вопрос встречи - ситуация на Ближнем Востоке, где идёт война Израиля и ХАМАС.

Далее главы МИД проведут закрытые переговоры с представителями стран Центральной Азии. В них примут участие официальные лица из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как сообщил журналистам по прибытии в Люксембург глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, цель встречи - не допустить обхода санкций, введённых в отношении Москвы.

Боррель не единожды обвинял центральноазиатские страны в реэкспорте в Россию продукции, на поставки которой Брюссель наложил ограничения после начала военных действий в Украине.

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