Война Израиля против ХАМАС: удары по северу сектора Газа усиливаются

В секторе Газа заявляют, что погибли уже более 4700 человек, половина из них — дети.

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Израиль усиливает удары на севере сектора Газа в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы со стороны боевиков ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами последнего витка противостояния стали свыше 4700 жителей палестинского анклава, почти половина из них — дети.

В воскресенье власти Израиля подтвердили, что в секторе Газа удерживаются 212 заложников, захваченных 7 октября.

Сирия обвиняет Израиль в новых ударах по аэропортам Алеппо и Дамаска. Воздушные гавани были вновь выведены из строя. Погибли двое сотрудников. Цели ВВС Израиля — силы, поддерживаемые Ираном и ливанской военизированной шиитской организацией "Хезболлах", которые являются союзниками Дамаска.

ВВС Израиля нанесли удар по цели на Западном берегу реки Иордан. Удар пришелся на мечеть Аль-Ансар, расположенную в лагере палестинских беженцев. Израильские военные заявляют, что под зданием мечети находилась ячейка боевиков ХАМАС и „Исламского джихада, которая планировала совершение терактов.

Десятки тысяч израильтян эвакуируются из городов, расположенных вблизи северной границы страны с Ливаном, на фоне участившихся столкновений между израильской армией и боевиками "Хезболлах". За последние сутки 14 населенных пунктов получили приказ эвакуироваться в финансируемые государством места временного размещения. Жителям 28 других поселений было приказано эвакуироваться на прошлой неделе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждает об "опустошении" Ливана в случае вступления "Хезболлах" в войну.

"Если "Хезболлах" решит вступить в войну, то будет скучать по Второй ливанской войне. Совершит ошибку всей своей жизни. Мы покалечим ее силой, которую она даже не может себе представить, и последствия для "Хезболлах" и для государства Ливан будут катастрофическими. Но мы готовы к любому сценарию", — сказал премьер-министр.

На Западном берегу реки Иордан израильскими войсками были арестованы десятки человек по обвинению в связях с ХАМАС.

Правительство Израиля заявляет, что с 7 октября по территории страны были выпущены более 7400 ракет.