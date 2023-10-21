Война Израиля и ХАМАС: в Каире проходит "саммит ради мира"

By Euronews

Европейские лидеры призвали не ставить знак равенства между группировкой ХАМАС (признанной террористической в ЕС) и палестинским народом.

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Представители европейских и арабских стран, генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас собрались в Каире на так называемый "саммит ради мира", где обсуждают возможные способы решения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Встреча прошла среди растущих опасений о начале более крупного конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы подтверждаем важность защиты гражданского населения всегда, везде и во все времена. Мы подтверждаем право Израиля на самооборону. Это право на самооборону должно быть реализовано в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Наш долг — работать вместе, чтобы избежать эскалации в регионе, сдержать конфликт и положить конец циклу насилия", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

На встрече выступил и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Он подчеркнул, что палестинцы никогда не согласятся на перемещение из сектора Газа. "Мы останемся на нашей земле, несмотря ни на какие трудности. Мы не уйдем, мы не уйдем", — сказал он.

При этом многие международные наблюдатели сомневаются, что на встрече в Каире удастся прийти к конкретным решениям: на саммите не было ни Израиля, ни ХАМАС, а США были представлены лишь на уровне временной поверенной в делах в Египте.