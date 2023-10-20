Премьер-министр Италии рассталась с давним партнером после скандала

By Euronews, AP

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о расставании со своим давним партнером после того, как в одной из телепередач были показаны ролики, в которых он непристойно высказывался в адрес коллег-женщин.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассталась со своим партнером и отцом своей дочери, журналистом Андреа Джамбруно, после того как в сатирической телепередаче показали кадры, на которых он делает непристойные замечания в адрес коллег-женщин.

Сообщение о разрыве появилось на главных страницах большинства итальянских СМИ в пятницу утром, поскольку отношения премьера и Джамбруно стали предметом пристального внимания в начале этого года, когда журналист сделал несколько неоднозначных комментариев о женщинах и изнасиловании.

После чудовищного изнасилования двух молодых девушек на юге Италии Джамбруно заявил, что женщины должны воздерживаться от алкоголя и пьянства, если они хотят избежать "волка". Это высказывание было подвергнуто широкой критике как обвиняющее женщин в сексуальном насилии.

В то время Мелони выступила в его защиту, заявив, что он хотел поделиться советом, который дала бы дочери в молодости любая мать — в том числе и ее собственная. Возможно, проявив некоторое разочарование тем, что ее попросили ответить за высказывание Джамбруно, она также заявила, что он может говорить всё, что хочет, и она не будет отвечать за его высказывания.

Однако содержание телепрограммы Striscia la Notizia, похоже, стало для Мелони последней каплей. Прайм-тайм программа телекомпании Mediaset, принадлежавшей покойному Сильвио Берлускони, на этой неделе два вечера подряд вела передачу о Джамбруно, используя закулисные клипы и аудиозаписи.

На этих кадрах и аудиозаписях слышно, как Джамбруно рассказывает своим коллегам-женщинам о романе с другой коллегой и предлагает им присоединиться к их открытым отношениям втроем и вчетвером, а также настойчиво спрашивает их, есть ли у них партнер.

Мелони и Джамбруно были вместе почти десять лет и имеют общую семилетнюю дочь Джиневру.

Не комментируя причину разрыва и не упоминая о телешоу, Мелони в пятницу опубликовала в соцсети X, ранее известной как Twitter, заявление, в котором сообщила о прекращении отношений с Джамбруно.

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, на этом заканчиваются", — написала она, поблагодарив его за "чудесные годы, проведенные вместе" и за их дочь.

Она отметила, что их пути разошлись "уже какое-то время назад" и настало время признать это. Она добавила, что "любой ценой" будет защищать их дружбу и их дочь, а затем подчеркнула, что её не удастся ослабить, "ударив по дому".