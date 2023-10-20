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Срочная новость. Джим Джордан больше не является кандидатом на пост спикера Палаты представителей

Джим Джордан больше не является кандидатом на пост спикера Палаты представителей
Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Члены Палаты представителей от Республиканской партии в ходе тайного голосования приняли решение снять кандидатуру Джима Джордана на пост спикера.

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Члены Палаты представителей от Республиканской партии в ходе тайного голосования приняли решение снять кандидатуру Джима Джордана на пост спикера.

Чуть раньше Джордан не смог заручиться необходимым количеством голосов для избрания спикером в третьем раунде голосования полного состава Палаты. Учитывая, что преимущество республиканцев в нижней палате Конгресса США крайне шатко, кандидату на пост спикера нужно заручиться практически единогласной поддержкой однопартийцев. При этом в третьем раунде кандидатуру представителя правого крыла партии, изоляциониста Джордана не поддержали 25 республиканцев. 

Аппаратный кризис в Конгрессе США возник после вынесения третьего октября вотума недоверия Кевину Маккарти. После этого не был утвержден в должности спикера лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скэлис.

Следующего кандидата Республиканская партия будет выбирать на форуме в понедельник, заявил и.о. спикера Патрик Макгенри.

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