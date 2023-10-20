Шведская экоактивистка, которую недавно выпустили под залог после задержания за неподчинение полиции, вышла на манифестацию в Лондоне.

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Грета Тунберг вернулась в ряды протестующих после недавнего ареста. В четверг известная шведская экоактивистка присоединилась к манифестантам у лондонского офиса банка JPMorgan, которые требовали прекратить финансирование проектов по добыче ископаемого топлива.

Ранее - во вторник - Тунберг задержали на подобной акции в британской столице, проходившей возле отеля, где проводился энергитический форум с участием глав крупнейших нефтяных компаний и видных политиков.

Полиция заключила под стражу 20-летнюю активистку и 14 её единомышленников за неподчинение правоохранителям и нарушение общественного порядка.

Позже девушка была освобождена под залог. Как ожидается, судебное заседание по этому делу состоится 15 ноября.

Суд Швеции не единожды штрафовал Тунберг за подобные нарушения.