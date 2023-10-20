Какова площадь сектора Газа?

Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться с севера на юг анклава. О каких расстояниях идет речь?

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13 октября Израиль обратился к жителям северной части сектора Газа с просьбой эвакуироваться и направиться на юг территории перед вероятной наземной операцией.

Но как далеко находится южная граница Газы от северной? Насколько велика эта небольшая территория по сравнению, например, с крупными городами Европы?

Площадь сектора Газа составляет 365 км2, что примерно соответствует размерам Тулона — города на Лазурном берегу Франции, это чуть более чем в два раза больше Брюсселя или в два раза меньше Мадрида.

Северная часть анклава находится на расстоянии 40 км от южной, а его ширина в самой широкой точке составляет 12 км.

Во Франции это примерно равно расстоянию между центром Парижа и Мант-ла-Жоли, между Лионом и Сент-Этьеном, чуть меньше расстояния между восточной частью Марселя и Тулоном или между Лиллем и Валансьеном.

На этих 365 км2 проживает чуть более двух миллионов человек. Сектор Газа, где на 1 км2 приходится 21 034 жителя, является очень густонаселенным районом. Для сравнения: в Тулоне, занимающем почти такую же площадь, проживает всего 1214 человек на 1 км2.

В Париже, плотном, высокоурбанизированном городе, расположенном на площади 105 км2, на 1 км2 приходится 20 360 жителей, а в Брюсселе на площади 33 км2 проживают всего 7530 человек.

Большинство жителей сектора Газа проживает в городских районах на севере территории, в частности в городе Газа, где до начала конфликта проживало 778 тыс. человек. Эвакуация северной части Газы означала бы перемещение около 1,1 млн человек. В масштабах Франции это эквивалентно перемещению населения Лилля в Валансьенн.

Карта сектора Газа Sabrina Blanchard, Maxence D'Aversa / AFP

Однако критическая ситуация в секторе Газа означает, что на юге, независимо от расстояния, люди находятся не в большей безопасности, чем на севере.