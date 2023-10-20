В аэропорту Буэнос-Айреса на сутки застряли $500 млн наличными

В преддверии президентских выборов в Аргентине значительно вырос спрос на доллары. На этом фоне в главном аэропорту страны на сутки застряли наличные, которые везли в местные банки.

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Сумма наличных, которой хватило бы на покупку семи или восьми частных самолетов, на сутки застряла в в главном аэропорту Аргентины, в результате местные банки оказались в затруднительном положении, сообщает Bloomberg.

Полмиллиарда долларов направлялись в местные банки, такие как Banco Macro SA, Banco de Galicia и Banco Santander Rio. Они получили их в результате сотрудничества с Bank of America, чтобы выдержать спрос на доллары в преддверии президентских выборов, которые пройдут в эти выходные.

Наличные были доставлены на грузовых самолетах партиями по 1,6 млн долларов США, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сентябре инфляция в Аргентине достигла 138%, и с тех пор банки отмечают резкое увеличение объемов обмена песо на доллары.

Однако наличные деньги оказались заперты в грузовом терминале главного международного аэропорта, поскольку 10 октября налоговый орган страны AFIP издал распоряжение о 72-часовом прекращении работы на фоне резкого падения курса песо, в результате которого на черном рынке он превысил 1000 за доллар.

К тому же перед этим один из самолетов, перевозивших наличные, был на сутки задержан в Майами из-за проблем с аргентинским грузовым терминалом, сообщает Bloomberg.

В конечном итоге препятствия в аэропорту Буэнос-Айреса не вызвали больших проблем у банков, так как власти сняли ограничения уже через 24 часа.

С февраля жители страны сняли со счетов почти 2 млрд долларов.

А поскольку кандидат в президенты Хавьер Милей — экономист и либертарианец, желающий перевести экономику на доллар, — неожиданно победил на августовских праймериз, импорт такого рода может продолжиться.