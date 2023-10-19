"Мы хотим, чтобы вы победили", - сказал Сунак, обращаясь к Нетаньяху

By Euronews

Британский премьер-министр Риши Сунак совершает двухдневную поездку на Ближний Восток. Сунак поддержал право Израиля защищаться и преследовать ХАМАС.

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"Мы с вами солидарны, и хотим, чтобы вы победили". Об этом сказал Риши Сунак своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху. Прибывший в Тель-Авив британский премьер-министр вновь заявил, что Лондон поддерживает право Израиля защищаться и преследовать ХАМАС.

Сунак отметил, что в его стране были потрясены ударом по больнице в Газе и гибелью мирных жителей, которые, как он подчеркнул также являются жертвами ХАМАС. В ходе переговоров Лондон приветствовал решение Израиля пропустить помощь в сектор Газа.

Вернувшийся из поездки на Ближний Восток канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед депутатами парламента. Шольц призвал ХАМАС освободить удерживаемых им израильских заложников.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:"Многие из тех, кто был там похищен, как рассказали мне их родственники, всегда активно выступали за мирное развитие региона. И об этом тоже нужно сказать здесь. Мы привержены освобождению заложников".

Шольц также назвал циничным заявление президента России Владимира Путина, развязавшего войну против Украины, о жертвах среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта.

Россия направила в Египет двадцать семь тонн гуманитарной помощи, предназначенной для населения сектора Газа. Cообщается, что груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в Газу.Жителям анклава доставят, в частности, муку, сахар, рис и макаронные изделия.