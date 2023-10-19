Беспорядки на пропалестинской акции в Берлине: десятки человек арестованы

В разных городах Европы прошли акции солидарности как с жителями Газы, так и с Израилем. Без столкновений с полицией не обошлось
Более 60 полицейских получили ранения в ходе новой пропалестинской демонстрации в Берлине.
В результате беспорядков 174 человека были арестованы, 65 из них находятся под уголовным следствием.
Митинг начался накануне вечером в рабочем районе Нойкёльн, где проживает большое количество выходцев из арабских стран.
После того, как полиция попросила собравшихся разойтись, в стражей порядка полетели камни и фейерверки, в ответ были применены водометы.
Утром в четверг канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти предотвратить такого рода демонстрации, грозящие перерасти в антисемитские сборища.
Акция протеста в знак солидарности с жителями Газы прошла также и у здания Международного уголовного суда в Гааге.
Палестина собирается привлечь Израиль к ответственности за трагедию в больнице Аль-Ахли.
В Афинах полиции удалось предотвратить столкновения между двумя противоположными демонстрациями.
Собравшиеся у здания посольства Израиля держали в руках фотографии заложников, до сих пор находящихся в плену у боевиков ХАМАС.
Через какое-то время сюда же направилась многотысячная пропалестинская демонстрация, но на пути у них встал греческий ОМОН, вынужденный применить слезоточивый газ.