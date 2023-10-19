Беспорядки на пропалестинской акции в Берлине: десятки человек арестованы

By Euronews

В разных городах Европы прошли акции солидарности как с жителями Газы, так и с Израилем. Без столкновений с полицией не обошлось

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Более 60 полицейских получили ранения в ходе новой пропалестинской демонстрации в Берлине.

В результате беспорядков 174 человека были арестованы, 65 из них находятся под уголовным следствием.

Митинг начался накануне вечером в рабочем районе Нойкёльн, где проживает большое количество выходцев из арабских стран.

После того, как полиция попросила собравшихся разойтись, в стражей порядка полетели камни и фейерверки, в ответ были применены водометы.

Утром в четверг канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти предотвратить такого рода демонстрации, грозящие перерасти в антисемитские сборища.

Акция протеста в знак солидарности с жителями Газы прошла также и у здания Международного уголовного суда в Гааге.

Палестина собирается привлечь Израиль к ответственности за трагедию в больнице Аль-Ахли.

Мы хотели дать понять МУС, что мы поддерживаем жителей Газы, что мы хотим, чтобы Нетаньяху однажды пришел в этот суд и был здесь наказан одна из протестующих

В Афинах полиции удалось предотвратить столкновения между двумя противоположными демонстрациями.

Собравшиеся у здания посольства Израиля держали в руках фотографии заложников, до сих пор находящихся в плену у боевиков ХАМАС.

Через какое-то время сюда же направилась многотысячная пропалестинская демонстрация, но на пути у них встал греческий ОМОН, вынужденный применить слезоточивый газ.