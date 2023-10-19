By Euronews и AFP

Финская компания Nokia сокращает не менее 10% персонала после неутешительных результатов третьего квартала. В телекоммуникационном секторе наблюдается снижение активности во всем мире, что приводит к тысячам сокращений рабочих мест.

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Телекоммуникационный гигант Nokia объявил о предстоящем сокращении от 11 до 14 тыс. рабочих мест на фоне снижения активности в сфере мобильной инфраструктуры по всему миру.

"В третьем квартале мы наблюдали усиление влияния макроэкономических проблем на наш бизнес", - говорится в заявлении генерального директора компании Пекки Лундмарка, опубликованном в четверг.

В третьем квартале прибыль компании сократилась на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программа сокращения расходов приведет к увольнению тысяч сотрудников: с 86 тыс. человек до 77 тыс. в лучшем случае или до 72 тыс. в худшем.

Nokia планирует сэкономить на расходах - до 1,2 млрд евро к 2026 году - за счет затрат на мобильные и облачные сети.

Финский гигант ожидает, что положительные сдвиги появятся уже в следующем квартале.

Замедление темпов роста глобальных телекоммуникационных технологий

Телекоммуникационные гиганты испытывают трудности по всему миру, что связано со снижением темпов расширения и активности, связанной с 5G.

"Мы наблюдали некоторое замедление темпов развертывания 5G в Индии, что означало, что роста там уже недостаточно, чтобы компенсировать замедление темпов роста в Северной Америке", - сказал Лундмарк.

Шведский конкурент Nokia - компания Ericsson - в последние месяцы предупреждала о снижении инвестиций операторов мобильной связи, что связано с глобальной экономической ситуацией.

Ericsson также увольняет 8,5 тыс. сотрудников, аналогичные ситуации происходят и в США: Microsoft и Meta сокращают штат, по меньшей мере, на 10 тыс. человек каждая. Amazon сокращает 18 тыс. должностей, а Alphabet, входящая в состав Google, избавляется от 12 тыс. должностей.

Во время пандемии COVID-19 прибыль отрасли резко возросла, но теперь отрасль телекоммуникационных технологий вынуждена принимать радикальные меры по сокращению персонала "для защиты рентабельности", как пояснила Nokia в своем заявлении.