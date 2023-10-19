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В Берлине почтили память жертв еврейских депортаций

Берлин, Германия
Берлин, Германия Авторское право Euronews
By Euronews
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82 года назад из столицы Германии в гетто, а затем в концлагеря, были депортированы первые еврейские граждане.

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Первый эшелон со станции Груневальд в гетто польского Лодзя был отправлен восемьдесят два года назад. Всего за время нацистского террора из Берлина депортировали более 50 тысяч евреев.

На фоне событий на Ближнем Востоке воспоминания о том времени ощущаются особенно остро.

Церемонию в Берлине посетил Конрад Кутт, создавший в старой телефонной будке мини-библиотеку - собрание книг об истории Холокоста и подъёме фашизма в Германии. Взять почитать их мог любой желающий. В августе мемориал подожгли.

К станции, откуда увозили евреев, приходят те, кто хочет узнать об истории своей семьи.

Конрад Кутт, основатель библиотеки-мемориала:"Они приехали из Израиля, из США, они хотели увидеть это место, откуда их бабушку и дедушку, например, депортировали в Освенцим или в другие места".

Группа активистов в Берлине привела в порядок таблички, посвященные депортированным и убитым евреям. Они известны как "Камни преткновения". Впервые они появились в Германии. Теперь их можно увидеть по всей Европе. Проект был создан, чтобы напоминать людям о судьбах жертв нацизма.

Кристина Йовановски, Euronews:"Камни преткновения - арт-проект, который стартовал в 1990-е годы. Его инициаторы уповали на то, что имена евреев, депортированных нацистами, не будут забыты. Сегодня на камнях преткновения отмечены имена и других жертв, например, представителей ЛГБТ-сообщества".

Помнить о событиях лет важно, особенно сейчас, когда в Европе растет популярность ультраправых, говорит Рената Кристианс.

Рената Кристианс, группа "Бабушки против правых":_"Мы всегда должны думать о том, как это произошло, почему это произошло, и мы должны сказать: "больше никогда". И мы выступаем за это "больше никогда". Мы действуем, чтобы окружающие нас люди обратили внимание и поняли, мол, да мы должны _заботиться о нашей демократии".

Конрад Кутт стоит у телефонной будки, где он основал мини-библиотеку. Огонь уничтожил книги, но не память.

Конрад Кутт:"Люди видят эту сгоревшую библиотеку. Это не забывается. Вы не имеете право такое забыть, ведь это случилось в который раз".

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