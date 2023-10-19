Аррас простился с убитым чеченским исламистом учителем

Аррас отдал дань памяти Доминику Бернару - 57-летнему учителю французского, зарезанному в минувшую пятницу радикализовавшимся выходцем из Чечни.
Церемония прощания состоялась в кафедральном соборе города под усиленной охраной. На ней присутствовали глава государства Эммануэль Макрон, его супруга Брижит и министр образования Габриэль Атталь. Политических речей запланировано не было. Церемонию вёл епископ Арраса Оливье Леборн, она транслировалась на большом экране на центральной площади города, здесь собрались до 600 человек, по данным мэрии.
Президент Франции произвёл посмертно Доминика Бернара в кавалеры ордена Почетного легиона, как следует из опубликованного в четверг в Journal officiel декрета.
"Чувствительный и сдержанный, он не любил шум и ярость мира. Он очень любил своих дочерей, мать и сестру. Мы любили друг друга", - сказала его жена Изабель, тоже учительница, на церемонии в соборе Арраса.
Смерть Доминика Бернара, три года спустя после убийства другим чеченским радикалом учителя истории и географии Самюэля Пати в парижском регионе, вызвала шок среди учителей.
В понедельник во всех средних школах Франции была объявлена минута молчания. В среду в интервью христианскому еженедельнику La Vie мать и сестра Доминика Бернара выразили надежду, что он "станет последним" убитым учителем.