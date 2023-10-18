Российские обстрелы Запорожской области

By Euronews

В областной администрации говорят о шести зенитных ракетах комплекса С-300

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По меньшей мере два человека стали жертвами новых российских ракетных обстрелов в Запорожье. По данным губернатора области, в ночь на среду российские войска выпустили шесть ракет, одна из которых попала в жилой дом. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, несмотря на то, что существует опасность обрушения здания.

Между тем в районе Вербового Запорожской области продолжаются интенсивные бои. Российские СМИ сообщают об отражении многочисленных атак ВСУ. Минобороны опубликовало видео ударов беспилотников по украинским укреплениям.

Южнее, в Херсонской области, сообщают о российских артиллерийских обстрелах и бомбардировках. За прошедшие сутки, по данным местной администрации, выпущено более 400 снарядов.