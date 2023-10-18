Жесткий характер смешанных единоборств пришелся по душе Катару

By Euronews

В этом выпуске программы "Катар-365" мы расскажем о развитии боевых видов спорта в Дохе и своими глазами увидим, что такое бои в клетке

РЕКЛАМА

Интерес к смешанным единоборствам в Катаре и регионе значительно возрос. Настолько, что Абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fighting Championship), более известный как UFC, открыл два новых зала в этой арабской стране.

Хотя термин "боевые виды спорта" может показаться агрессивным, спортсмены говорят, что их настоящая красота заключается в искусстве самообороны.

Тати Пассос руководит программой джиу-джитсу в этом зале. Бразильский тренер UFC Gym Qatar часто проводит тренировки один, два, а иногда и три раза в день.

Тати Пассос, главный тренер UFC Gym Qatar Euronews

"Основа любого боевого искусства - это самозащита, самооборона. - говорит Пассос. - Поэтому на всех групповых занятиях мы это предлагаем. Например, одни занятия больше основаны на грэпплинге, как бразильское джиу-джитсу. Другие - на ударах, например, бокс, муай-тай. Мы пытаемся создать здесь очень хорошую команду, очень хорошую тренировочную среду, открытую для всех. Боевые искусства дают много жизненных уроков. Уроки, которые вы получаете, применимы не только на ковре. Так, если бойцы учатся быть более скромными, они учатся дисциплине, учатся уважению. Все эти уроки переносятся на ринг, на занятия. Так что это вполне достижимая цель".

Крис Батвелл приехал в Доху 13 лет назад и очень любит братство, которое создал на ковре.

"Мне всегда нравились контактные виды спорта, - рассказал Батвелл корреспонденту Euronews. - Мне нравится, что во время занятий мы можем тренировать все тело. А еще то, что между всеми, кто тренируется, существует настоящее товарищество".

Это не совсем бойцовский клуб, а скорее бойцовское сообщество. Возраст и мастерство участников разные, но всех их объединяет любовь к смешанным единоборствам.

Саид Косар живет в Катаре уже более двух десятилетий. Он вырос в Канаде, занимался другим видом спорта и еще несколько лет назад даже не знал, что такое ММА, но уже успел влюбиться в смешанные боевые искусства.

"Теперь я их большой поклонник, я очень уважаю ребят. - объяснил он. - Я начал заниматься джиу-джитсу и ММА. Это совершенно другой вид спорта, чем тот, в котором я вырос, - профессиональный баскетбол. Это просто освоение новых навыков - получать указания от тренера, совершать ошибки и пытаться совершенствоваться, улучшать их".

В последние годы боевые искусства переживают бурный рост, все больше бойцов входят в переполненную клетку. Донн Дэвис - глава Лиги профессиональных бойцов (PFL), он приехал в Катар, чтобы обсудить планы расширения PFL в этом регионе, и у него нашлись нужные слова для конкурентов.

Донн Дэвис, основатель и председатель Лиги профессиональных бойцов Euronews

"Франссс Нганну - боец номер один в мире - покинул UFC, чтобы присоединиться к PFL, - начал с главного аргумента Дэвис. - Джейк Пол - блоггер-суперзвезда - перешел в PFL. Почему эти два лучших бойца пришли? Лига ориентирована на бойцов. Бойцы контролируют ситуацию - регулярный сезон, плей-офф и чемпионат. В PFL ты выигрываешь и продвигаешься вперед. Проиграл - отправляешься домой. Это не похоже ни на UFC, ни на что-либо другое в боевых видах спорта. В PFL ничего не решает промоутер. Все решает спортсмен".

Как стать чемпионом UFC?

Он - один из лучших бойцов на планете. Ислама Махачева часто называют "новым Хабибом", имея в виду Хабиба Нурмагомедова.

Недавно бойцам и тренерам в Катаре представилась редкая возможность научиться технике захватов у Махачева, который провел мастер-класс по смешанным единоборствам. По его мнению, именно жесткий характер этого вида спорта может объяснить рост его популярности в регионе: "Все любят ММА, все любят драться, вот почему Это настоящий бой. Ты не надеваешь большие перчатки, а просто надеваешь маленькие перчатки, шорты и идешь в клетку. И там только ты и твой противник. Это моя мечта - стать чемпионом UFC, стать лучшим бойцом UFC в мире, понимаете. Это моя мечта".

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе во время интервью Euronews Euronews

Как и Хабиб, дагестанец Ислам Махачев гордится тем, что он мусульманин. В интервью "Катар-365" он рассказал, что во время поединков его вера стоит на первом месте: "Это самое важное не только для меня, но и для всех мусульман. Когда я выхожу в клетку, мне ничто не помогает: ни тренировки, ни мои углы, ни мои спарринг-партнеры, только Бог. Знаете, почему в Дагестане много чемпионов? Потому что железо железо острит. Поэтому у нас много чемпионов. Я всю жизнь тренировался с Хабибом, и он мне очень помог".

Махачев рассказал, что молодые бойцы, которые хотят добиться успехов в спорте, должны быть готовы к тяжелым тренировкам: "Многие хотят стать чемпионом, но не многие хотят просыпаться рано утром и упорно тренироваться. Неважно, ММА это или другой вид спорта. Просто нужно быть сосредоточенным, тренироваться каждый день".

Тхэквандо: тренировка тела и ума

От относительно современного стиля - к древнему боевому искусству. Ему около 2 000 лет. Родом из Кореи, тхэквондо, что дословно переводится как искусство ударов ногами и руками, сегодня стало популярным международным видом спорта. В основе его лежит самооборона, но это не значит, что удары не несут в себе силы.

В школе тхэквондо Kim's Xtreme Taekwondo в Дохе под руководством мастера Сунджина Кима занимаются ученики.

Они молоды, некоторые из них небольшого роста, но попробуйте их обидеть, и эти ученики тхэквондо быстро защитятся.

РЕКЛАМА

Юные тхэквондисты тренируются в комплексе Kim's Xtreme Taekwondo в Дохе Euronews

Среди учеников Кима есть как четырехлетние дети, так и взрослые, которым за 50-60 лет. Среди них - 10-летний Джеймс Ким, который начал заниматься тхэквондо за компанию с младшим братом, но затем полюбил этот вид спорта.

"Это весело, сложно и заставляет мое тело быть очень активным", - говорит он.

17-летняя Сухани Сабу занимается тхэквондо уже пять лет и тоже заметила определенные преимущества: "Для меня это средство от стресса, потому что школьные экзамены и задания были очень напряженными, а приход сюда помогал мне чувствовать себя спокойно и легко".

Однако спокойствие и легкость - это не то, чем можно охарактеризовать некоторые навыки. На самом деле, движения быстрые, сильные и точные.

Сонджин Ким, мастер таэквондо, владелец Kim's Xtreme Taekwondo Euronews

В тхэквондо владение разумом так же важно, как и укрепление тела. Концентрация и физическая подготовка помогают бойцам преодолеть то, что раньше казалось невозможным.

РЕКЛАМА

"Это контроль над разумом, - сказал Сунджин Ким в интервью "Катар-365". - "Тхэ" означает "ноги", "квон" - "кулаки", а "до" - "ум". Таким образом, тхэквондо означает сочетание физической и ментальной подготовки".

Этот менталитет можно применить и в повседневной жизни. Чернокожего спортсмена Хаммама Хаддада тхэквондо научило быть дисциплинированным и сосредоточенным.

"Честно говоря, я ни о чем не заботился в своей жизни, - рассказал боец. - Но когда я занимался тхэквондо, мы учились, мы концентрировались на каждой детали. И с увеличением практики и времени это становится чем-то вроде повседневной рутины или привычки. Тхэквондо - это образ жизни".

Хаммам получил высший пояс по тхэквондо и работает над получением сертификата преподавателя. Он является примером для подражания для других учеников в зале.

Благодаря таким ученикам, как Джеймс, Хаммам и Сухани, древнее боевое искусство тхэквондо продолжает жить и сегодня этот международный вид спорта как никогда уверенно смотрит в будущее.