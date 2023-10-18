Ближний Восток: символичная дипломатия

By Euronews

Израильские власти пытаются убедить мир, что бойню в больнице в секторе Газа устроили боевики "Исламского джихада", а не ЦАХАЛ

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Объятия и рукопожатия, полные символизма. Президента США приняло в Тель-Авиве правительство Израиля, которое пытается доказать миру, что именно палестинский "Исламский джихад", а не израильская армия, накануне спровоцировала беспрецедентную бойню в больнице Газы.

Этот кровавый инцидент разрушил планы Джо Байдена по деэскалации региональной напряженности. Американский президент принял израильскую версию и заявил, что Израиль не может оставаться в стороне и ничего не делать.

Джо Байден, президент США: "Израиль, отвечая на эти атаки, как мне кажется, должен продолжать иметь гарантии, что у него будет все, что ему нужно, чтобы защитить себя. И мы будем следить за тем, чтобы так и было".

Визит Байдена в Израиль совпадает с визитом канцлера Германии в Египет. В Каире Олаф Шольц защищал право Израиля на самооборону и подчеркнул, что ХАМАС - это не палестинский народ.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Для нас ясно: палестинцы - это не ХАМАС, и ХАМАС не имеет права говорить от имени палестинцев. ХАМАС берет в заложники невинных людей и использует их в качестве живого щита. Наша цель - защитить гражданское население и что-то сделать с человеческими страданиями".

Египет, как и Иордания, выступает против приема потоков палестинских беженцев. По словам президента Ас-Сиси, это превратит Синай в мишень израильских военных операций.