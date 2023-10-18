Франкфуртская книжная ярмарка: от войны в Украине до палестино-израильского конфликта

By Euronews

Павильоны Франкфуртской книжной ярмарки - крупнейшей в мире - открыли свои двери для посетителей. Почетным гостем форума в этом году стала Словения.

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Крупнейшая в мире Франкфуртская книжная ярмарка приветствует посетителей. Программа 75-го по счету форума, в том числе, отражает текущие кризисные ситуации в мире - от войны в Украине до палестино-израильского конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил свое участие в церемонии открытия в связи с поездками в Израиль и Египет.

Вместо него к гостям обратилась министр культуры Германии Клаудия Рот.

Клаудия Рот, министр культуры ФРГ:"Сейчас нам нужна свобода мысли, разнообразие книг и точек зрения. И это именно то, за что ратует Франкфуртская книжная ярмарка".

Почетным гостем ярмарки в нынешнем году стала Словения. Писательница Миляна Кунта, представляя журналистам словенский павильон, обратила внимание на то, как история влияет на литературу.

Миляна Кунта, писательница:"Государственные границы Словении на протяжении истории значительно менялись. Территория Словении принадлежала разным народам. И все это влияние - германское, средиземноморское, славянское - наложило свой отпечаток на повседневную жизнь Словении, ее культуру и искусство".

Словенский философ Славой Жижек вызвал на церемонии открытия бурную реакцию, выступив с речью, которая несколько раз прерывалась аудиторией.

Жижек осудил нападение ХАМАС, но вместе с тем подверг критике Израиль за пренебрежение (по его словам) к положению палестинцев.