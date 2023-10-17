Сектор Газа: больницы помогают связаться с внешним миром

By Euronews

Жители сектора Газа испытывают нехватку не только еды и воды, но также электричества, из-за чего не могут зарядить свои телефоны и связаться с близкими

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В эти дни в Газе не хватает воды, еды и электричества, и ее жителям приходится проявлять все большую изобретательность, чтобы выжить. Возможность быть на связи с внешним миром сейчас также считается важным ресурсом. Местные больницы стали одним из редких мест, где все еще можно зарядить телефон, подключившись к установленным там генераторам. Поэтому здесь всегда многолюдно.

Зухайр Абу Обейд, житель Газы:"Конечно, это опасно. Ракеты падают нам на головы день и ночь, как видите. Я еще не зарядил телефон. Когда я смогу это сделать? Должны ли мои дети спать в темноте? Это преступление или нет? Просто скажите мне".

Ислам Ага, жительница Газы: "Мы находимся в ужасной ситуации. Что мы можем сказать? Мы рассчитываем только на Всевышнего Аллаха. Интернета нет. Раньше мы следили за новостями на наших мобильных телефонах, но сейчас это невозможно, потому что мы не можем зарядить телефоны. Я пришла в офис Красного Полумесяца, чтобы зарядить свой мобильный, вот почему я здесь".

Ахмед Каллаб, житель Газы:"Здесь все парализовано. Здесь нет ничего, что могло бы нам помочь. Мы хотим хотя бы заряжать наши мобильные телефоны. Мы хотим немного пожить".

В этих условиях больницы Газы, помимо предоставления жизненно важной медицинской помощи и убежища от воздушных налетов, теперь играют еще одну незаменимую роль, позволяя людям получать информацию и общаться с близкими.