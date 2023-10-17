By Euronews

Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний одобрен в первом чтении Госдумой РФ.

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В российской Госдуме одобрили в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

В начале октября с инициативой отзыва ратификации в рамках Валдайского форума выступил Владимир Путин. Президент РФ заявил, что в отличие от США Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, но "теоретически можно отозвать эту ратификацию".

Позднее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина профильный комитет подготовил законопроект об отзыве ратификации договора, на рассмотрение в нижнюю палату парламента поправки внесли 13 октября.