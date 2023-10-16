Гонконг: новая культурная гавань в Западном Коулуне

Гонконг уверенно завоевывает авторитет на региональном и - шире - глобальном рынке культурных мероприятий и арт-продаж.

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Новый культурный квартал в гонконгском районе Западный Коулун - один из крупнейших и самых амбициозных мировых проектов в сфере культуры. Квартал раскинулся на 40 гектарах мелиорированных земель гавани Виктория, став одновременно и деловым центром в сфере купли-продажи искусства. Тут разместились новые штаб-квартиры таких брендов, как аукционный дом Phillips.

Новый дом древней оперы

Расположенный в восточной части района центр Xique привлекает внимание посетителей своим необычным дизайном, напоминающим занавес. Многопрофильное здание увидело свет в 2019 году, и именно здесь обрела новый дом кантонская опера. Помимо конференц-холлов и выставочных арен в центре действуют большой театральный зал на 1073 места, и более интимный "Чайный домик", оформленный в стиле гонконгских чайных начала XX века. Визитная карточка этого места - программа Tea House Theatre Experience, представляющая собой рассказ с фрагментами кантонской оперы - формат, идеально подходящий для новичков.

"В западных спектаклях, пожалуй, больше внимания уделяется пению и актерской игре, - объясняет артист Лам Тьен-ю. - А китайские исполнители должны быть многосторонне одаренными, обязаны eметь петь, играть, читать, драться. Каждое движение и жест строго предопределены, это не свободная игра. У оперы есть язык и правила, которым должны следовать все исполнители".

Точное происхождение кантонской оперы, называемой также "гуандунская драма", остается спорным, но специалисты относят его к эпохе правления императора Цзяцзина (1522-1566 гг.) в XVI веке, в период династии Мин. Этот жанр, представляющий яркие постановки исторических легенд, основан на синтезе пения, стилизованного действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя. В 2009 году кантонская опера была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Посмотреть и купить

Но великолепный оперный театр - далеко не все, что может предложить Западный Коулун любителям искусства. Азиатско-Тихоокеанский регион остается движущей силой мировой арт-торговли: удобство передвижения, современная инфраструктура и свободный порт делают Гонконг стратегическим хабом отрасли.

Международный аукционный дом Phillips, базирующийся в Гонконге с 2015 года, расширяет свое присутствие в регионе. Мы посетили его новую азиатскую штаб-квартиру, спроектированную бюро Herzog & de Meuron. "Мы выбрали Западный Коулун, который, несомненно, является одним из лучших культурных районов мира: всего в десяти метрах от нас находится музей M+, буквально у порога - и Гонконгский дворец-музей. Это создает идеальную гармонию между музейной и коммерческой сторонами: выйдя из музея мирового класса, вы можете зайти в наши галереи, где искусство продается", - рассказал Джонатан Крокетт, президент аукционного дома Phillips в Азии.

Его визитная карточка - наличие и аукционной площадки, и постоянно действующих галерей, в которых круглый