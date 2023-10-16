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Конституционный суд Грузии дал зелёный свет импичменту президента

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили Авторское право MOHAMMED ABED/AFP or licensors
By Андрей Позняков
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Большинство судей КС посчитали, что Саломе Зурабишвили нарушила положения Конституции о полномочиях президента.

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Президенту Грузии Саломе Зурабишвили грозит импичмент. Конституционный суд признал нарушением Основного закона страны её поездки в страны ЕС без согласования с правительством. Этот вопрос рассматривался по инициативе правящей партии «Грузинская мечта» в рамках процедуры отстранения Зурабишвили от власти.

По закону, решающим должно стать голосование в парламенте: для принятия импичмента необходимы голоса двух третей депутатов. У «Грузинской мечты» 84 мандата из 150. Оппозиционные партии заявляли, что пока не поддерживают отставку президента.

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