Украина: обстрелы и подготовка к зиме

By Euronews

Украина готовится к новой военной зиме. Не менее 6 человек погибли в результате российских обстрелов. Губернатор Белгородской области России сообщил о более чем 90 атаках ВСУ.

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По меньшей мере 6 человек погибли за последние двое суток в результате взрывов, вызванных российскими ударами по Донецкой, Харьковской и Херсонской областям Украины. Об этом сообщило украинское оборонное ведомство.

Контрнаступление ВСУ встретило значительное сопротивление со стороны российской армии в районе Адвеевки в Донецкой области.

На фоне продолжающихся боевых действий украинцы начинают готовиться к новой военной зиме.

Алексей Чернышов, исполнительный директор "Нафтогаза" Украины:

"Мы готовимся к следующей зиме. Мы накопили достаточный объем природного газа и подготовили необходимые меры для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций".

С российской стороны губернатор Белгородской оьбласти заявил, что за последние сутки на регион было совершено более 90 нападений, в том числе атак с использованием беспилотников.

По данным российского Минобороны, над территорией России за минувшую ночь были сбиты 27 беспилотников, 18 из них средства ПВО перехватили над Курской областью.

В интервью российскому общественному телеканалу "Россия-1" президент Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать с так называемой "специальной военной операцией", и заявил, что, если Запад вступит в войну с Россией, это будет другая война.

Что касается украинского контрнаступления, Владимир Путин назвал его "полным провалом" и похвалил усиление российских позиций под Адвеевкой.