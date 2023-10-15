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В "огненном кольце": в Америке наблюдали за редким затмением

Кольцеобразное затмение
Кольцеобразное затмение Авторское право Eric Gay/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Глеб Шатуновский
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Редкое кольцеобразное затмение можно было увидеть на юго-западе США, в Центральной Америке, Колумбии и Бразилии.

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Житель нескольких американских стран стали в субботу свидетелями впечатляющего и редкого явления - кольцеообразного солнечного затмения.

Оно происходит, когда Луна находится дальше от Земли, чем "обычно", а потому имеет меньший угловой размер и не может полностью закрыть солнечный диск. Край нашего светила в этом случае все еще виден как "огненное кольцо".

Затмение было видно на юго-западе США, в Центральной Америке, Колумбии и Бразилии.

Следующее кольцеобразное затмение пройдет 2 октября следующего года и будет наблюдаться на юге Чили и Аргентины.

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