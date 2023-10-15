Акция в Тель-Авиве: "освободите заложников"

В Тель-Авиве в субботу прошла акция протеста перед зданием Минобороны с требованием освободить захваченных ХАМАС заложников.

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Каждую субботу в Тель-Авиве в течение последних 39 недель политические активисты приходили на акции протеста против правительства перед зданием Минобороны Израиля. В первый Шабат после терактов ХАМАС они пришли сюда поддержать семьи заложников и потребовать их немедленного освобождения.

Шира Эльбаг, мать заложницы:

"Это моя дочь, Лири Эльбаг. Ее похитили прямо в пижаме. Рано утром, увезли в Газу. И я хочу, чтобы она вернулась сейчас же. Она проходила службу, она была на военной базе. Ей 18 лет, еще ребенок. Но она не хочет воевать. Никто не хочет воевать. Я также верю, что в Газе не хотят воевать. Никто не хочет воевать. Все просто хотят жить".

Нападавшие взяли не менее 150 заложников. ХАМАС утверждает, что более 20 их пленников были убиты в результате авиаударов Израиля по сектору Газа.

Жена Авихая и двое детей были похищены в их доме недалеко от границы с сектором Газа. С тех пор он ничего о них не слышал. Он пришел сюда, чтобы озвучить свое послание.

Авихай Бродец, муж и отец заложников

"Есть причины, по которым это было сделано. Кто-то или что-то пытается нам что-то сказать. И я хочу считать, что нам пытаются сказать: "мир, а не война". Мы все люди. Никто не хочет мертвых детей".

Читаят Каши, активистка

"Тот факт, что они дегуманизируют всех жителей Газы и всех палестинцев, на самом деле, в конце концов, обернется против израильтян. Быть против ХАМАС не означает, что мы должны убить даже одного ребенка в Газе".

Почти все участники акции сходятся во мнении, что освобождение заложников - это задача, которую нужно решить любой ценой.

Валери Гориа, Euronews:

"Очевидно, что членов семей, требующих освобождения своих родственников, взятых в заложники, переполняют эмоции, но все люди, с которыми мы говорили здесь сегодня, также просят остановить политику, которая, по их словам, способствовала тому, что произошло".