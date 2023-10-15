Растёт число жертв ударов по сектору Газа

Палестинские медслужбы сообщают о значительном росте числа погибших в результате израильских ударов по сектору Газа. Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль, по последним данным, стали более 1400 человек.

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Жертвами израильской военной операции в секторе Газа стали уже более 2600 человек, около десяти тысяч ранены. Это данные палестинских медицинских служб. Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября достигло 1400.

Израильская армия продолжает блокаду региона, находящегося под контролем исламистов, и призывает мирных жителей немедленно покинуть его северные районы. ЦАХАЛ намерен провести наземную операцию для уничтожения ХАМАСа и обвиняет группировку в воспрепятствовании эвакуации гражданских лиц из опасной зоны.

ООН заявляет о тяжёлой гуманитарной ситуации, западные страны призывают Египет открыть единственный выход с территории сектора Газа – пограничный переход Рафах. Иран и ливанская группировка Хезболла, тем временем, грозят расширением и эскалацией конфликта, если Израиль не откажется от планов наземной операции. Свою авианосную группу к восточному побережью Средиземного моря перебросили США.