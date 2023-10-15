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Еврокомиссия утроит гуманитарную помощь Газе

Палестинец у своего разрушенного дома после израильских ударов
Палестинец у своего разрушенного дома после израильских ударов Авторское право MOHAMMED ABED/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Несколько стран предоставили гуманитарную помощь сектору Газа через Египет. Израиль полностью отключил воду, электричество и топливо в секторе Газа.

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Еврокомиссия объявила, что утроит гуманитарный пакет помощи сектору Газа с 25 миллионов евро до 75 миллионов, отметив при этом, что, "поддерживая право Израиля на защиту от террористов ХАМАС, в то же время прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку ни в чем не повинному мирному населению сектора Газа".

Несколько стран Ближнего Востока начинают оказывать помощь самостоятельно. Египет объявил, что аэропорт Эль-Ариш (к северу от полуострова Синай, ближайший к сектору Газа крупный аэропорт) открыт для любой международной помощи. Благотворительная организация «Ресала» собирает помощь в Египте, Турции и ОАЭ и со своей стороны отправляет поставки и медикаменты.

Вся эта помощь должна быть переброшена в Газу через пограничный переход Рафах на границе с Египтом, поскольку все остальные направления заблокированы Израилем, который полностью перекрыл все поставки воды, электричества и топлива в сектор со своей стороны и, готовясь к полномасштабной наземной операции, продолжает воздушные и артиллерийские удары.

Ранее ООН предупредила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа «достигла нового опасного минимума», поскольку сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома после приказа Израиля об эвакуации северной части анклава.

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