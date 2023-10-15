Новое мощное землетрясение в Афганистане

В афганской провинции Герат произошло третье за последнее время мощное землетрясение магнитудой 6.3. Сообщается о десятках пострадавших.

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Как минимум, один человек погиб, десятки пострадали в результате нового землетрясения магнитудой 6.3, которое произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана. За ним последовали два афтершока меньшей силы.

Национальные органы управления стихийными бедствиями заявили, что они все еще оценивают масштабы разрушений ближе к эпицентру.

Это уже третье крупное землетрясение в провинции Герат за последнее время. 7 октября подземные толчки привели, по данным ВОЗ, к гибели почти 1400 человек. 11 октября другое землетрясение привело как минимум к одному погибшему и сотням раненым. С момента первого землетрясения многие жители провинции ночуют в палатках, опасаясь возвращаться в дома.