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Новое мощное землетрясение в Афганистане

В провинции Герат люди ночуют в палатках
В провинции Герат люди ночуют в палатках Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Глеб Шатуновский
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В афганской провинции Герат произошло третье за последнее время мощное землетрясение магнитудой 6.3. Сообщается о десятках пострадавших.

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Как минимум, один человек погиб, десятки пострадали в результате нового землетрясения магнитудой 6.3, которое произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана. За ним последовали два афтершока меньшей силы.

Национальные органы управления стихийными бедствиями заявили, что они все еще оценивают масштабы разрушений ближе к эпицентру.

Это уже третье крупное землетрясение в провинции Герат за последнее время. 7 октября подземные толчки привели, по данным ВОЗ, к гибели почти 1400 человек. 11 октября другое землетрясение привело как минимум к одному погибшему и сотням раненым. С момента первого землетрясения многие жители провинции ночуют в палатках, опасаясь возвращаться в дома.

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