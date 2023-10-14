"День тишины" перед выборами в Польше

Польша готова к парламентским выборам после очень напряженной избирательной кампании. Ведущие партии страны провели заключительные митинги для сплочения сторонников.

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Нынешняя суббота в Польше объявлена днём тишины перед долгожданными парламентскими выборами. Ситуация накалена до предела, поскольку лидеры основных политических сил не постеснялись атаковать друг друга и в личном плане.

"Меня раздражало то, что здесь мало культуры, что две основные партии демонстрировали очень низкий уровень цивилизованности. В то время как те партии, в чьих словах больше смысла, к сожалению, не имеют силы прорваться", - говорит преподаватель Веслав Словик.

Партия "Право и справедливость", правоконсервативное объединение евроскептиков, правит Польшей с 2015 года. Её лидер Ярослав Качиньский формально является вице-премьером и главой Совета национальной безопасности и обороны, но в Польше его называют его де-факто правителем страны.

Этой партии противостоит Гражданская коалиция во главе с партией "Гражданская платформа". Её лидер Дональд Туск критикует жёсткий подход консерваторов. Он ориентирован на глубокую евроинтеграцию. По словам Туска, эти выборы самые важные с момента падения коммунизма в Польше в 1989 году, и на карту поставлено европейское будущее страны.

Недавние опросы показывают, что "Право и справедливость" лидирует и, скорее всего, победит, но вряд ли ей удастся получить большинство в парламенте. Около 8% избирателей все еще не определились. с выбором