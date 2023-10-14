Смертельные столкновения на Западном берегу Иордана

Сотни палестинцев вступили в столкновения с израильской полицией после пятничной молитвы на Западном берегу реки Иордан.

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После пятничной молитвы на Западном берегу Иордана вспыхнула серия протестов, завершившаяся столкновениями с израильскими силами безопасности. В Рамалле, Хевроне, Наблусе и других местах сотни палестинцев вышли на улицы в поддержку ХАМАС и Газы.

Палестинские источники сообщают, что во время столкновений с израильскими силами безопасности было убито до 16 протестующих. Более 40 человек получили ранения боевыми патронами, резиновыми пулями или шрапнелью, а более 70 пострадали от слезоточивого газа.

Пятничная молитва вызывала серьезные опасения по поводу безопасности; в святых местах Иерусалима она прошло без серьезных происшествий. Однако в восточном Иерусалиме сообщалось о конфронтации и столкновениях в палестинском районе Вади аль-Джоз.