Во Франции введен уровень безопасности "угроза теракта"

Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального, "угроза теракта", после нападения в школе в Аррасе, где бывший ученик убил одного из преподавателей и ранил еще двоих.

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Президент Эммануэль Макрон посетил место преступления, где призвал к национальному единству и заявил, что безопасность школ по всей республике будет поддерживаться на самом высоком уровне. Он также поддержал решение директора открыть школу как можно скорее, чтобы "не сдаться перед террором".

Терроризм является главной версией следствия. Многочисленные свидетели слышали, как нападавший, гражданин России чеченского происхождения кричал "Аллах акбар". Он также значился в картотеке французской полиции как человек, склонный к радикализму. Всего по данному делу были задержаны 8 человек, в том числе сам нападавший и его младший брат, который в момент преступления находился неподалеку.

"Мы знаем, что в нашей стране один из самых больших рисков (террористической угрозы), - заявил президент Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран. - Мы знаем, что исламские террористы в нашей стране уже наносили удары и будут продолжать наносить удары, если мы не примем необходимые меры".

По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманена, "к сожалению, есть связь между нападением и тем, что происходит на Ближнем Востоке". Ранее высказывались опасения, что война между Израилем и ХАМАС может спровоцировать экстремистские действия во Франции. Также местные власти полагают, что здесь возможна связь с печальной годовщиной убийства учителя Сэмюэля Пати, произошедшего 16 октября три года назад.

Тем временем глава Национального объединения Жордан Барделла призвал к отставке Дарманена, заявив: "Террорист из Арраса был иностранцем из "списка S", семья которого должна была быть выслана в 2014 году, и который не должен был находиться на нашей земле. Во всей цепочке были обнаружены ошибки, которые должны привести к немедленной отставке министра внутренних дел".