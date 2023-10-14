В Европе прошли акции в поддержку израильтян и палестинцев

By Euronews

Лондон, Барселона, Франкфурт... В этих и других европейских городах состоялись акции солидарности и протеста. Их участники выразили свои отношение к событиям на Ближнем Востоке.

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"Против исламизма и антисемитизма", "Израиль, ты не один"... Эти и другие лозунги звучали на улицах Франкфурта.

Несмотря на запрет административного суда земли Гессен, на пропалестинскую акцию вышли около 600 человек.

Пропалестинская демонстрация состоялась в Дюссельдорфе. Ее участники размахивали палестинскими флагами, и скандировали "Свобода, свободная Палестина". Также в Дюссельдорфе прошла произраильская акция.

Сотни людей прошли маршем по улицам Барселоны, выражая свою поддержку палестинскому народу. Акция началась в районе Раваль, где проживает большая арабская община, и завершилась возле здания регионального представительства Европейского Союза в центре города.

Массовая демонстрация в поддержку палестинцев прошла в Лондоне. Ранее власти предупредили о недопустимости на акции символики ХАМАС.

Акции также состоялись в Манчестере, Ливерпуле, Бристоле, Эдинбурге и других городах королевства.