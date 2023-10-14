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В Австралии провалился референдум о правах коренных народов

Сидней, Австралия
Сидней, Австралия Авторское право Rick Rycroft/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Защитники этого проекта говорят, что они опустошены результатом. Австралийские избиратели проголосовали против создания в парламенте консультативного органа, который бы представлял коренное население.

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Участники референдума в Австралии сказали "нет" "Голосу" коренных народов. Власти предлагали изменить конституцию страны и закрепить в ней создание специального консультативного органа под названием "Голос", который бы представлял коренное население и давал рекомендации по политике, затрагивающей аборигенов.

Защитники "Голоса" надеялись, что инициатива приведет к более эффективному предоставлению государственных услуг и улучшению жизни коренных народов. Однако порядка 60% проголосовавших избирателей выступили против.

Защитница "Голоса" Таня Хош, которая потратила десять лет на разработку модели, сказала, что она была опустошена результатом. Поражение на референдуме признал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

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