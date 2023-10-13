Блокада болгарской магистрали прекращена

В Болгарии протестующие прекратили блокаду автомагистрали Тракия, продолжавшуюся две недели. Они решили "добиться выполнения своих требований другим способом".

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Блокаду магистрали Тракия начали работники угольной промышленности, а в четверг в рамках "Национального протеста" к ним присоединились и другие группы. В конечном итоге протестующие решили "добиться выполнения своих требований другим способом". Прежде чем восстановить нормальное движение, дороги должны были быть проверены полицией и Агентством дорожной инфраструктуры.

Демонстранты протестовали против "Планов справедливого территориального перехода" болгарского правительства, принятых 29 сентября для трех горнодобывающих регионов. Планируется, что до конца 2023 года будет создано госпредприятие по преобразованию территорий шахт в промзоны. Принятие «региональных планов» необходимо для получения 1,2 млрд евро от Еврокомиссии. Эти средства будут направлены на компенсацию работникам угольной промышленности и создание для них новых рабочих мест.

Протестующие настаивают на том, что угольные шахты и электростанции не должны закрываться, если они все еще экономически жизнеспособны, поскольку это поставит под угрозу энергетическую безопасность Болгарии.

В 2019 году правительство Болгарии взяло на себя обязательство отказаться от угля к 2038 году.