Итальянских экоактивистов беспокоит сокращение популяции морских коньков

By Euronews

Малое море в итальянском Таранто - дом для морских коньков. Однако, как считают экоактивисты, из-за работы металлургического завода и браконьерства, численность морских коньков значительно сократилась. Ученые принимают меры, но достаточно ли их?

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Маре Пикколо (Малое море) — прибрежная лагуна площадью 20 квадратных километров, соединенная с морем каналом, прорезающим центр итальянского города Таранто. Это также дом морских коньков.

Марко Дадамо, директор природного заповедника Palude La Vela:"Маре Пикколо — настоящая сокровищница биоразнообразия. По этой причине в 2020 году регион Апулия присвоил этому району статус регионального природного парка. Здесь обитает множество значимых видов, представителей флоры и фауны".

С 2014 года действия местных преступных организаций, практически лишили Маре-Пикколо его флоры и фауны. Прежде всего, речь идет о голотуриях (морских огурцах) и морских коньках, которых вывозили в азиатские страны. Там эти животные пользуются большим спросом в ресторанном бизнесе и косметической индустрии.

С 2016 года исследователи из Университета Бари отмечали тревожное сокращение популяции морских коньков. Экоактивисты хотели бы знать точный масштаб проблемы.

Лучано Манна, VeraLeaks:"Когда мы ныряем, мы находим морских коньков, но видим их не так много. Мы хотели бы обсудить этот вопрос с различными институтами и научным сообществом, а именно с Университетом Бари, чтобы действительно понять, каковы фактические данные".

Настоящей проблемой представляется неспособность приступить к рекультивации (восстановлению) Маре-Пикколо. По словам активистов, в Малом море находятся загрязняющие вещества, попавшие или образовавшиеся там в результате многолетней деятельности металлургического завода и военно-морского арсенала.

Лучано Манна, VeraLeaks:"Фактически не было восстановлено ни одного квадратного метра, содержащего загрязнители, которые, как мы знаем, были определены и сертифицированы Чрезвычайным комиссаром по восстановлению, а именно диоксинов, ПХБ (полихлорированных бифенилов) и фуранов".

Сохранение одной из самых значительных колоний морских коньков в Европе имеет не только экологическую ценность.

Марко Дадамо, директор природного заповедника Palude La Vela:"Морские коньки в Малом море Таранто — обитатели, живущие там в течение длительного времени. Скажем так, их (морских коньков) отождествляют со здешними местами".

Франческа Виджано, советница по окружающей среде, муниципалитет Таранто:"Защита этого моря также означает защиту не только нашей самобытности, но и всего населения. Люди больше не хотят жить за счет стальной монокультуры. Они хотят открывать множество других возможностей в других видах производственной деятельности, положительно влияющих на наши морские ресурсы".

Лука Паламара, Euronews, Таранто:"Маре Пикколо — это район, который отождествляют с городом Таранто. Расположенный между выведенным из эксплуатации заводом, и местом, где так и не стартовал проект по восстановлению, данный район привлекает нелегальных торговцев. Но с этим же районом в Таранто связывают надежды на возрождение".