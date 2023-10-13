Насколько крупным бизнесом является Кубок мира по регби?

Спонсорство, видеоигры и билеты: что приносит регби наибольший доход и насколько выгодно инвестировать в этот вид спорта?

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Франция вышла в четвертьфинал Кубка мира по регби после победы над Италией на прошлой неделе, и хотя ей предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией в ходе завтрашних нокаут-стадий, можно сказать, что страна-хозяйка уже является победителем — хотя бы отчасти.

Организаторы Кубка мира 2023 года во Франции могут с удовольствием потирать руки: это событие приносит стране значительный доход.

Оргкомитет Кубка мира по регби во Франции 2023 года рассчитывает на 40 млн евро прибыли, которая, по их словам, будет возвращена в спорт и пойдет на финансирование программ КСО, инфраструктуры и развитие регби во Франции.

Неудивительно, что организаторы настроены оптимистично: всего на соревнования было продано около 2,5 млн билетов по цене от €10 до €950.

Ожидается, что десятый по счету турнир привлечет 600 тысяч иностранных гостей, которые в среднем пробудут в стране две недели, и принесет экономике Франции около 1 млрд долларов.

В опубликованном ранее отчете компании Ernst & Young утверждалось, что турнир в Японии в 2019 году имел самый высокий экономический эффект за всю историю проведения Кубка мира по регби и увеличил ВВП страны на 2,93 млрд долларов.

Футбол — это совсем другая игра

Сравнивая регби с другими коммерческими видами спорта, можно наглядно увидеть, какое влияние оно оказывает. Самый очевидный из них — футбол.

Кубок мира по регби входит в двадцатку главных спортивных событий, а Кубок мира по футболу — в тройку, и поэтому вполне предсказуемо приносит гигантские суммы.

"Считается, что организаторы Кубка мира по регби могут получить около 500 млн долларов, — говорит Саймон Чедвик, профессор спорта и геополитической экономики в бизнес-школе Skema в Париже. — Для сравнения: чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре принес организаторам около 7,5 млрд долларов".

Откуда берутся деньги?

Существуют три основных фактора, благодаря которым баланс Кубка мира по регби становится положительным каждые четыре года, после трех подготовительных лет огромных расходов и инвестиций.

Основную часть доходов приносят права на трансляции, затем следуют спонсорские программы, а после — доходы от продажи билетов и товаров.

Права на трансляцию включают в себя всё: от показа матчей в прямом эфире до нарезки основных моментов, новостных репортажей и роликов в социальных сетях.

Главный вопрос заключается в том, сколько пар глаз сможет привлечь Кубок мира по регби во всем мире? От этого зависит, сколько спонсорских сделок будет заключено и сколько организатор сможет взять за трансляцию.

"С точки зрения вещания речь идет о сотнях миллионов людей, — говорит Чедвик. — Но если сравнить это с такими глобальными видами спорта, как, например, Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу, то речь идет о миллиардах. И если вид спорта способен предложить коммерческим партнерам, спонсорам, вещателям, инвесторам миллиарды зрителей, то он становится очень привлекательным".

Поэтому для такой игры, как регби, получение статуса олимпийского вида спорта может стать чрезвычайно прибыльным коммерческим спасательным кругом.

Регби-юнион — вид спорта, в который играют на Кубке мира по регби, — стал профессиональным только в 1995 году. Хотя он был представлен на Олимпийских играх и раньше — в начале 1900-х годов. Именно "семерка" (так называется версия игры, в которой играют семь игроков) стала официальным олимпийским соревнованием в 2016 году.

Спонсорские сделки заключаются по той же логике: чем больше зрителей, тем привлекательнее спонсорство для крупных брендов, которые хотят продемонстрировать свои товары и услуги как можно большему числу людей.

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В этом году среди спонсоров — Emirates, Mastercard и французская железнодорожная компания SNCF.

"Это довольно значительные спонсорские доходы, возможно, превышающие 100 млн долларов США от спонсорства Кубка мира по регби", — сказал Чедвик.

Инвестировать в молодежь, чтобы инвестировать в спорт

По мнению профессора Чедвика, регби как вид инвестиций, возможно, находится в зачаточном состоянии, но у него есть очевидный потенциал.

"Регби все еще находится в процессе трансформации, оно становится все более популярным в таких странах, как США, и мы даже начинаем видеть команды и соревнования, проводимые в таких странах, как Китай. В ближайшие 10-20 лет финансовая и коммерческая привлекательность регби значительно изменится", — добавил он.

Некоторые европейские частные инвестиционные компании уже занимаются этим видом спорта, но большинство из них приходят с другого берега Атлантики.

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"Американский рынок спорта по-прежнему является крупнейшим в мире, треть мировой экономической активности в спорте приходится на США, — говорит Чедвик. — Поэтому тот факт, что США начинают проявлять интерес к регби и видят в нем потенциальную коммерческую выгоду, я считаю очень важным".

Однако в случае с такими видами спорта, как регби, для получения отдачи от инвестиций могут потребоваться десятилетия, поскольку они основаны на долгосрочном взаимодействии.

"Устойчивая вовлеченность очень часто формируется в детстве. Это очень важно для долгосрочного развития спорта, — говорит Чедвик. — Факты свидетельствуют о том, что для многих из нас, особенно в Европе, первый вид спорта, первая команда, первый игрок, первая игра, которую вы когда-либо видели, остаются в памяти. Вплоть до 90 лет это всё еще ваша команда".

В результате такая вовлеченность заставляет болельщиков следить за своей командой и покупать ее атрибутику на протяжении десятилетий.

Однако с ростом популярности таких серий видеоигр, как Fifa, основа долгосрочной вовлеченности меняется.

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Компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой и изданием спортивных видеоигр, заработала в прошлом году 7,4 млрд долларов США, причем рекордные показатели продаж были достигнуты благодаря игре FIFA 23.

"Новое поколение потребителей, дети, которым сейчас шесть или семь лет, все чаще получают свое первое знакомство со спортом, игроком или клубом через консольную игру", — сказал профессор.

По прогнозам Чедвика, вопрос о том, насколько популярен или успешен тот или иной игрок или команда в игре, в отличие от реальной жизни, будет определять отношение нового поколения к спорту.

Поэтому инвестиции в видеоигры, скорее всего, будут все более выгодными для мира регби.

Жирафономика: как жираф-экстрасенс может внести свой вклад в экономику регби

Хотите верьте, хотите нет, но то же самое можно сказать и о значении мира природы для инвестиций в регби.

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К длинному списку якобы экстрасенсов, способных предсказывать спортивные результаты, присоединился французский жираф Обано, правильно предсказавший исход первого матча Франции на Кубке мира по регби в этом году, а также матча против Намибии 21 сентября. И хотя для кого-то это может быть просто красочным моментом, на самом деле это может способствовать увеличению числа поклонников регби во всем мире.

Азартные игры по-прежнему легальны в Европе и являются важной частью жизни многих жителей континента. Несмотря на существующие правила, спонсоры азартных игр приносят деньги в спорт — за первые три недели соревнований в Интернете было сделано ставок на сумму 45 млн евро.

И ясновидящий жираф, попавший в новости, может помочь дать им толчок.

"Сейчас это служит способом привлечения новой аудитории к соревнованиям, и некоторые из них останутся, — говорит Чедвик. — Они станут фанатами регби на всю жизнь из-за того, что произойдет в течение следующего месяца. И поэтому вся эта история с животными, предсказывающими счет, может показаться забавной, но найдутся люди, которых это действительно заинтересует, и они останутся фанатами регби".

Популярность регби в мире неуклонно растет уже несколько десятилетий.

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По данным Кубка мира по регби, в эту игру регулярно играют почти 9 млн человек в более чем 130 странах. Одним словом, по мере развития этого вида спорта интерес инвесторов к нему тоже может расти.

Но мы не можем предсказывать будущее... в отличие, видимо, от жирафа.