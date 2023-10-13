Путин предупредил о последствиях наземной операции в секторе Газа

By Euronews

"Потреи для гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми", - президент России Владимир Путин прокомментировал возможную наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

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Президент России Владимир Путин заявил, что обеспокоен возможной крупномасштабной операцией израильской армии против ХАМАС в секторе Газа.

Выступая на саммите СНГ в Бишкеке, российский лидер предупредил о возможных последствиях наземной операции для мирного населения Газы.

Владимир Путин, президент России:"Но мы с вами так понимаем, если совсем уже сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. И главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там же почти два миллиона человек живет".

Израиль сосредоточил десятки тысяч солдат вдоль границы с сектором Газа. ЦАХАЛ призвал население Газы эвакуироваться на юг анклава в течение суток. В ООН потребовали отменить это решение.

Исламистская группировка ХАМАС назвала предупреждения ЦАХАЛ ложной пропагандой и призвала людей их игнорировать.