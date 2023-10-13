Нью-Йорк открывает рынок марихуаны для крупных продавцов

Американский штат обещал выдать первые лицензии на розничную торговлю ранее осужденным продавцам марихуаны. С этим возникли сложности.

РЕКЛАМА

Лишь около двух десятков из ранее обнаруженных властями Нью-Йорка точек продажи марихуаны открылись после начала легальной продажи каннабиса в рекреационных целях в декабре прошлого года.

Чиновники обещали выдать первые лицензии на розничную торговлю продавцам, ранее имевшим судимость за связь с наркотиками, надеясь дать им шанс на успех до появления конкурентов.

Однако в результате судебных споров, связанных с процедурой выдачи разрешений, более 400 временных лицензиатов оказались в подвешенном состоянии. Фермеры, выращивающие марихуану, также испытывают трудности, поскольку магазинов для продажи их урожая слишком мало.

На фоне этих проблем нью-йоркские регулирующие органы сейчас расширяют рынок. Недавно они открыли 60-дневное окно для подачи заявок на выращивание, переработку, распространение или продажу марихуаны, рассчитывая выдать более 1000 новых лицензий.

Этот шаг должен увеличить число легальных точек продажи на рынке, где в настоящее время доминируют нелегальные продавцы, которые открывают розничные магазины без разрешения.

"У них есть деньги, чтобы выкачивать из нас кровь"

Новые правила также позволят компаниям, имеющим лицензию на выращивание и продажу медицинской марихуаны в штате, выйти на рынок рекреационного каннабиса.

Однако перспектива конкуренции с поставщиками медицинских услуг беспокоит некоторых фермеров и розничных торговцев, которые опасаются, что их потеснят компании с более крупными капиталами.

"Меня беспокоит то, что у них есть деньги, чтобы выкачать из нас кровь, — говорит Косс Марте, который на следующей неделе открывает магазин на Манхэттене. — Они вертикально интегрированы. Поэтому они могут выращивать свой собственный продукт по самой дешевой цене и, по сути, перебить всех фермеров, все наши продукты и все наши цены".

Косс Марте Bebeto Matthews/AP

Магазин CONBUD, принадлежащий Марте, был в числе тех, открытие которых было временно запрещено судьей после того, как одна из групп подала иск от имени ветеранов-инвалидов, заявив, что их неправомерно не допустили к получению лицензии. Таким образом, Марте, имеющий в прошлом судимость за наркотики, был вынужден платить аренду за магазин, который он не мог открыть.

Недавно судья постановил, что CONBUD и несколько других магазинов могут открыться. Но не всем им повезло.

Баланс между справедливостью и конкуренцией

Как и многие другие обладатели временных лицензий, Карсон Грант после нескольких месяцев задержек с открытием своего магазина раздумывал над тем, стоит ли снова подавать заявку на получение лицензии в этом 60-дневном общем раунде. "Это очень сложно", — сказал он.

Реджинальд Флюэллен, старший консультант организации Cannabis Social Equity Coalition, обвинил штат в неудачном развертывании программы.

"Они потерпели неудачу, не предоставив лицам, привлеченным к уголовной ответственности, того преимущества на рынке, которое обещали", — сказал он.

Для защиты от монополий поставщики медицинских услуг будут ограничены тремя торговыми точками. А в знак уважения к фермерам их магазины должны будут на первых порах отводить половину своей полки под продукты, выращенные и переработанные независимыми предприятиями.

Тем не менее, по мнению критиков, регулирующим органам следовало бы дать больше времени частным предпринимателям, прежде чем допускать на рынок более крупных конкурентов.

Исполнительный директор Office of Cannabis Management Крис Александер заявил, что новые правила поддерживают стремление Нью-Йорка к социальному и экономическому равенству и в то же время делают рынок более конкурентоспособным.

Александер признал, что в процессе открытия розничных магазинов возникло некоторое "разочарование", но добавил, что штат показал, что рынок, обеспечиваемый мелкими фермерами, может работать.

"Здесь, в Нью-Йорке, находятся одни из самых эффективных магазинов в стране", — считает он.

РЕКЛАМА

Потенциал для роста еще есть. По оценкам регулирующих органов, для удовлетворения спроса Нью-Йорку в конечном итоге потребуется не менее 2 000 магазинов.