Сбор средств для бедуинской общины

By Валери Гориа

В Иерусалиме собирают помощь бедуинам, пострадавшим от атак ХАМАС. Пожертвования поступают как от израильтян, так и от палестинцев.

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В Иерусалиме, который и палестинцы, и израильтяне, считают своей столицей, группа израильских правозащитников завершает очередной день сбора средств. Они собирают деньги и товары для общины бедуинов на юге Израиля, которая, по их словам, входит в число наиболее пострадавших от атак Хамаса.

Ноа Дагони, правозащитница:

"Потребности тысяч людей огромны. Люди сейчас в панике и думают, что никто о них не заботится. У них нет инфраструктуры, нет электричества и воды, а также убежищ, у них вообще нет приютов.

Для нас это также заявление о том, что мы не делаем различия между евреями и арабами. Мы хотим солидарности со всеми людьми здесь, которые сейчас страдают от этой ужасной, ужасной войны".

За короткий период времени бедуинским общинам были отправлены сотни посылок. Пожертвования поступают как от израильтян и палестинцев, так и от иностранцев.

Ноа Дагони, правозащитница:

За последние два более стачеловек пришли сюда работать волонтёрами.И многие-многие люди пожертвовали деньги. Мы отправляем волонтеров делать на эти деньги покупки в магазинах, потом они всё приносят сюда".

Израильских граждан бедуинского происхождения насчитывается около 200 тысяч. Некоторые осели на севере Израиля, но основная их масса проживает в пустыне Негев.

Ноа Дагони, правозащитница:

"Это действительно трогательно, и это единственное, что заставляет нас двигаться. Потому что в противном случае это просто душераздирающе".

Валери Гориа, Euronews:

"Активисты заканчивают день. Они вернутся завтра и, возможно, в ближайшие дни, и это лишь один из многих примеров того, как люди пытаются помочь нуждающимся, насколько это возможно".