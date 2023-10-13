В Газе растёт число погибших и раненых

By Euronews

Палестинские органы здравоохранения сообщают, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приблизилось к 1 800. Израиль обратился к жителям города Газа с призывом эвакуироваться на юг сектора. ООН предупреждает о "разрушительных гуманитарных последствиях".

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Палестинские медики сообщают, что морг главного медицинского учреждения сектора Газа, больницы "Аш-Шифа", переполнен.

Машины скорой помощи не всегда могут добраться до пострадавших из-за обстрелов. В больнице не хватает мест даже для пациентов в критическом состоянии.

По сообщениям представителей Красного Полумесяца, среди медиков тоже уже есть погибшие.

_"Наши бригады скорой помощи не всегда могут эвакуировать пациентов из-за продолжающихся бомбардировок... На данный момент у нас погибли четыре сотрудника скорой помощи. В первый раз обстрел был на севере Газы управляемой ракетой, погибли 3 наших медика._Второй обстрел - сегодня на востоке Газы. Хотя мы получили координацию от Красного Креста по эвакуации людей, израильский снайперский огонь застал нас врасплох", - сказал руководитель Красного Полумесяца Башар Мурад.

По данным министерства здравоохранения Газы, 60% убитых и раненых - женщины и дети.

"Что сделали с этими детьми, спящими в своих домах? Пусть весь мир знает, что мы остаемся на этой земле. Это земля наших детей. Пусть это преступление, эта война прекратится", - говорит сотрудник скорой помощи Мухаммад Аль-Лоух, чей коллега, по его словам, попал под пули израильского снайпера.

В пятницу Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг сектора в течение 24 часов.

В ООН "настоятельно призывают" отменить это указание, так как "столь массовое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий".

Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа с целью полностью уничтожить группировку ХАМАС в ответ на массовые убийства жителей страны и обстрелы городов, которые начались 7 октября.

Сообщается, что израильские военные уже проводят первые рейды на севере Газы.

Не менее 150 граждан Израиля и других стран остаются в заложниках у боевиков.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 1 300 человек.