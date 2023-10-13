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Пятничная молитва в Восточном Иерусалиме прошла спокойно, но напряженность высока

Безопасность обеспечивали 2500 сотрудников правоохранительных органов
Безопасность обеспечивали 2500 сотрудников правоохранительных органов Авторское право Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP All rights reserved
By Valérie Gauriat
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Пятничная молитва в Восточном Иерусалиме завершилась без серьезных инцидентов, но напряженность остается высокой, передает корреспондент Euronews Валери Горья

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На пятничной молитве в Старом городе в Восточном Иерусалиме были значительно усилены меры безопасности - для их обеспечения были задействованы около 2500 сотрудников правоохранительных органов.

А верующих, которые направились в мечеть Аль-Акса, было необычно мало.

Жизнь в городе словно замерла.

"Ситуация очень тяжелая. - говорит торговец Вадиа Халавани. - Закрытия, ограничения, даже купить продукты - овощи мясо - все сложно, цены очень высокие. А город пуст".

Туристы также покинули улицы. Как и большинство евреев-жителей Старого города. Палестинцы говорят, что их постоянно проверяют на предмет безопасности. Напряжение нарастает по мере приближения к мечети Аль-Акса. Солдаты контролируют вход.

Этой палестинской женщине не разрешили пройти.

"Они дикари, - возмущается она. - Вы сами видели, как они схватили меня, чтобы не дать мне войти!"

Тем, кого не пустили в мечеть, пришлось молиться на улице.

"Пятничная молитва завершилась без серьезных инцидентов, - передает из Иерусалима корреспондент Euronews Валери Горья. - И на улицах Старого города Иерусалима снова стало тихо. Но напряженность остается высокой. Многие опасаются, что давний антагонизм между еврейской и арабской общинами может принять худший оборот".

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