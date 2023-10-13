Руководители Евросоюза прибыли в Тель-Авив, чтобы выразить поддержку Израилю

Министр обороны США уже находится в Израиле. Он встретится с его лидерами и увидеть помощь Америки в области безопасности.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель парламента Роберта Метцола прибыли в Тель-Авив. "Мы собрались здесь, чтобы выразить нашу солидарность с израильским народом в связи с ужасным нападением, террористической атакой ХАМАСа", - написала фон дер Ляйен на сайте X. "Террор не победит. То, как мы реагируем, очень важно. Мы можем - должны - остановить ХАМАС. И сделать все возможное для смягчения гуманитарные последствия", - отметила и Метцола.

В то же время министр обороны США уже находится в Израиле. Ллойд Остин прибыл в пятницу в Тель-Авив, чтобы встретиться с израильским руководством и воочию проконтролировать доставку оружия и другой помощи из США.

Остин стал вторым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Израиль за два дня. Его короткая поездка из Брюсселя, где он присутствовал на встрече министров обороны НАТО, произошла на следующий день после прибытия в регион в четверг госсекретаря Энтони Блинкена. Блинкен продолжает активную ближневосточную дипломатию, стремясь предотвратить расширение регионального конфликта.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом Израиля.

Его прибытие произошло, когда израильские военные приказали сотням тысяч жителей Газы эвакуироваться «ради их собственной безопасности» в преддверии наземного наступления Израиля. В ответ лидеры ХАМАСа в секторе Газа призвали палестинцев «оставаться стойкими в своих домах и противостоять Израилю".

Представители министерства обороны США, путешествующие с Остином, заявили, что он хочет подчеркнуть непоколебимую поддержку Америкой народа Израиля и что Соединенные Штаты полны решимости обеспечить, чтобы у страны было все необходимое для самозащиты.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил, что США уже передали Израилю бомбы малого диаметра, а также ракеты-перехватчики для системы «Железный купол». Остальные боеприпасы, как ожидается, прибудут в пятницу.

Остин почти ежедневно разговаривал с Галлантом и дал указание о быстрой переброске американских кораблей, разведывательной поддержки и других активов в Израиль и регион. Через несколько часов после жестокой атаки ХАМАС через границу с Израилем США перебросили в регион военные корабли и самолеты.

Ударная группа авианосца USS Gerald R. Ford уже находится в восточной части Средиземного моря, а второй авианосец отправлялся в пятницу из Вирджинии, также направляясь в этот регион.

Остин отказался сообщить, проводят ли США наблюдательные полеты в регионе, но США предоставляют израильтянам разведывательную и другую помощь в планировании, включая консультации по ситуации с заложниками.

На следующий день после визита в Израиль, чтобы лично предложить дипломатическую поддержку администрации Байдена, госсекретарь Энтон Блинкен в пятницу находился в Иордании, где провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II. После встречи с журналистами они не разговаривали. Затем Блинкен отправился на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, у которого есть дом в Аммане, столице Иордании.

На встрече с королем Блинкен обсудил нападение ХАМАС в прошлую субботу и усилия по освобождению всех заложников, захваченных боевиками, а также усилия по «предотвращению расширения конфликта», сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Блинкен «подчеркнул, что ХАМАС не поддерживает право палестинского народа на достоинство и самоопределение, и обсудил способы удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения в Газе, в то время как Израиль проводит законные операции по обеспечению безопасности, чтобы защитить себя от терроризма».

На выходных госсекретарь США отправится также в Объединенные Арабские Эмираты и Египет.